В Нью-Йорке появились мобильные рефрижераторы для тел умерших [ Редактировать ]
Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. Впервые со времени теракта 11 сентября 2001 года на улицах крупнейшего города Соединенных Штатов появились мобильные морги, передает CNN. На фото - рефрижераторы для хранения тел у больничного комплекса Bellevue.
Утром 27 марта в штате Нью-Йорк зафиксировано более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, 385 человек умерли. Известно, что за последние 24 часа только больнице Элмхерст в Квинсе от вируса COVID-19 умерли 13 пациентов.
Тем временем США вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В Соединенных Штатах зафиксировано 85 991 случай заражения вирусом COVID-19. Из них 1 296 инфицированных умерли, 753 вылечились.
Президент США Дональд Трамп объясняет резкий рост заболеваемости массовым тестированием населения. По данным COVID Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тысяч тестов на коронавирус.
Как сообщали "Подробности", в условиях массового карантина, закрытия производств и магазинов власти США решили выделить по 1 200 долларов каждому взрослому американцу в качестве безвозвратной помощи.
На момент написания новости общее число заразившихся коронавирусом в мире превышает 537 тысяч человек. Из них более 24,1 тысяч умерли, более 123 тысяч - излечились.
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