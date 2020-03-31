Все ведущие государства мира, ушедшие на карантин из-за эпидемии коронавируса, сделали поддержку промышленности и сельского хозяйства одной из приоритетных антикризисных мер. И только в проекте изменений в бюджет от украинского Кабмина, по словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, заложено сокращение помощи собственной экономике.

"Мы не голосовали в понедельник за предложенный проект бюджета и не будем голосовать за него в дальнейшем, если правительство не пересмотрит сам подход к его формированию. Вместе с увеличением финансирования медицины и социальных расходов поддержка экономики должна стать приоритетным направлением. Пока же Кабмин делает все наоборот", - заявил политик.

Он напомнил, что в правительственном законопроекте на две трети (с 45 до 15 млн грн) сокращается финансирование специального учреждения, занимающегося продвижением экспорта, и полностью срезается финансирование торговых представительств за рубежом, на которые и так выделялось всего 25 млн грн.

"Кабмин предложил ликвидировать программу частичного гарантирования кредитов, на которую планировалось выделить 240 млн гривен, и программу строительства доступного жилья, на которую закладывали 100 млн гривен. И это при том, что строительная отрасль быстрее всего может дать отдачу после карантина, способствуя восстановлению экономики и рабочих мест", - считает народный депутат.

По его словам, в правительственном законопроекте осталось достаточно расходных статей, финансирование которых не обусловлено необходимостью в условиях пандемии и экономического кризиса. В частности, Кабмин сохранил такую статью расходов как "формирование позитивного имиджа Украины в мире", на которую даже сейчас готов потратить 32,3 млн гривен.

"Расходы на парламент предлагается сократить всего на 2,4%, на Верховный суд - на 4,6%, на Конституционный суд - на 0,8%. И это при том, что уже принято решение о работе Верховной Рады и судебной системы в удаленном режиме, который позволяет осуществить куда более серьезную экономию на офисных и транспортных расходах", - объяснил Сергей Левочкин.

Политик убежден, что в нынешних условиях расходы на госаппарат и судебную систему можно без ущерба для государства сократить на 50%.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила антикризисный план, который позволяет высвободить в бюджете 133,6 млрд гривен. Освободившиеся средства мы предлагаем направить на приоритетные направления - здравоохранение (100 млрд), соцподдержку граждан (90 млрд), поддержку бизнеса (15 млрд) и регионов (10 млрд). Этот план с общим бюджетом более 200 млрд грн позволит в нынешнее трудное время поддержать экономику и сохранить рабочие места. Мы предлагаем его как альтернативу кабминовскому проекту и готовы за него голосовать", - резюмировал народный депутат.