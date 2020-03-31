Календарь православных праздников на апрель 2020 [ Редактировать ]
В апреле 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников. Так, в этот месяце празднуют один из самых главных церковных праздников - Пасху. Кроме того, отмечают и другие православные праздники.
Православные праздники в апреле 2020:
- 1 апреля - мученика Хрисанфа; мученицы Дарии и с ними; преподобного Иннокентия Комельского Вологодского
- 2 апреля - преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных
- 3 апреля - преподобного Серафима Вырицкого; преподобного Иакова, епископа Катанського (Сицилийского)
- 4 апреля - священномученика Василия Анкирского
- 5 апреля - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его; преподобного Никона; игумена Киево-Печерского
- 6 апреля - предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы; преподобного Захария Печерского; мучеников Стефана и Петра Казанских; святителя Артемона (Артемия); преподобного Захарии Отверстого
- 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы; преставление святителя Тихона (Белавина)
- 8 апреля - Собор Архангела Гавриила
- 9 апреля - мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)
- 10 апреля - преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана чудотворца; преподобномученика Евстратия Печерского; мученика Бояна (Єнравота); преподобного Илариона Псковоєзерського
- 11 апреля - священномучеников Марка, Кирилла и многих других
- 12 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); преподобного Иоанна Лествичника; Святителя Софрония; святой Еввулы Никомидийской
- 13 апреля - святителя Иннокентия (Вениаминова); Святителя Ионы; священномученика Ипатия
- 14 апреля - мученика Авраамия Болгарского; преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия
- 15 апреля - преподобного Тита чудотворца
- 16 апреля - Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери; преподобного Никиты исповедника; иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет"
- 17 апреля - Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа
- 18 апреля - Великая суббота перед Пасхой; мучеников Агафопода, Феодула и иже с ними
- 19 апреля - Светлое Христово Воскресение, или Пасха
- 20 апреля - начало Светлой седмицы; преподобного Георгия исповедника; преподобного Даниила Переяславского; Византийской иконы Божией Матери
- 21 апреля - Иверской иконы Божией Матери; апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Гермия) и иже с ним; мученика Христодула и мученицы Анастасии Патрских
- 22 апреля - мученика Евпсихия Кесарийского
- 23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-x
- 24 апреля - иконы Божией Матери "Живоносный Источник"; священномученика Антипа
- 25 апреля - преподобного Василия исповедника; Муромской и Белыничской икон Божией Матери
- 26 апреля - священномученика Артемона Лаодикийского
- 27 апреля - святого Мартина Первого; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)
- 28 апреля - поминовение усопших. Радоница; апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима
- 29 апреля - Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
- 30 апреля - преподобного Акакия; священномученика Симеона Ктезифонтского и с ним; преподобного Зосимы; обретение мощей преподобного Александра Свирского.
Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы на Пасху-2020.
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