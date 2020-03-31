В апреле 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников. Так, в этот месяце празднуют один из самых главных церковных праздников - Пасху. Кроме того, отмечают и другие православные праздники.

Православные праздники в апреле 2020:

1 апреля - мученика Хрисанфа; мученицы Дарии и с ними; преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

2 апреля - преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных

3 апреля - преподобного Серафима Вырицкого; преподобного Иакова, епископа Катанського (Сицилийского)

4 апреля - священномученика Василия Анкирского

5 апреля - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его; преподобного Никона; игумена Киево-Печерского

6 апреля - предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы; преподобного Захария Печерского; мучеников Стефана и Петра Казанских; святителя Артемона (Артемия); преподобного Захарии Отверстого

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы; преставление святителя Тихона (Белавина)

8 апреля - Собор Архангела Гавриила

9 апреля - мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)

10 апреля - преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана чудотворца; преподобномученика Евстратия Печерского; мученика Бояна (Єнравота); преподобного Илариона Псковоєзерського

11 апреля - священномучеников Марка, Кирилла и многих других

12 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); преподобного Иоанна Лествичника; Святителя Софрония; святой Еввулы Никомидийской

13 апреля - святителя Иннокентия (Вениаминова); Святителя Ионы; священномученика Ипатия

14 апреля - мученика Авраамия Болгарского; преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия

15 апреля - преподобного Тита чудотворца

16 апреля - Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери; преподобного Никиты исповедника; иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет"

17 апреля - Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа

18 апреля - Великая суббота перед Пасхой; мучеников Агафопода, Феодула и иже с ними

19 апреля - Светлое Христово Воскресение, или Пасха

20 апреля - начало Светлой седмицы; преподобного Георгия исповедника; преподобного Даниила Переяславского; Византийской иконы Божией Матери

21 апреля - Иверской иконы Божией Матери; апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Гермия) и иже с ним; мученика Христодула и мученицы Анастасии Патрских

22 апреля - мученика Евпсихия Кесарийского

23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-x

24 апреля - иконы Божией Матери "Живоносный Источник"; священномученика Антипа

25 апреля - преподобного Василия исповедника; Муромской и Белыничской икон Божией Матери

26 апреля - священномученика Артемона Лаодикийского

27 апреля - святого Мартина Первого; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)

28 апреля - поминовение усопших. Радоница; апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима

29 апреля - Мучениц Агапии, Ирины и Хионии

30 апреля - преподобного Акакия; священномученика Симеона Ктезифонтского и с ним; преподобного Зосимы; обретение мощей преподобного Александра Свирского.

Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы на Пасху-2020.