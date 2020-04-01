Спасіння з Піднебесної: у Черкаси доставили гуманітарну допомогу з Китаю [ Редактировать ]
У регіони доставляють гуманітарну допомогу, доправлену з Піднебесної раніше. Докладніше - мої колеги розкажуть.
Захисні костюми, респіратори, маски, дихальні трубки, - системи захисту, яких катастрофічно бракувало лікарням на Черкащині.
Так, вам п'ять штук, держите раз, держите, так. - В лікарні були свої системи захисту, чи це перші? - Тільки маски, костюмів не було.
Це частина гуманітарної допомоги з Китаю, яку розподілило між областями Міністерство охорони здоров'я. Цього разу область отримала понад тисячу захисних костюмів та вісім тисяч масок і респіраторів. Насамперед, усім цим забезпечать шість опорних лікарень, які першими приймають пацієнтів із COVID-19. В обласній адміністрації запевняють - потребу в системах захисту вже майже закрили.
Юрій Лесик, заступник голови Черкаської ОДА:
Ну, ми говоримо про планові і регулярні поставки, тому на певний час, найближчий час є та необхідність, яка забезпечить першочергові потреби. Так нам обіцяють, що два-три дні борт буде приходити і вантаж, який є в цьому літаку буде розподілятись між областями.
Цього разу Черкащина не отримала лише тести ПЛР. В області сподіваються - невдовзі матимуть і їх. Адже в обласній вірусологічній лабораторії цих тестів залишилося трохи більше тисячі.
Вантаж допомоги одержали і закарпатські лікарі. У коробках засоби індивідуального захисту: більше 8 тисяч медичних масок, респіраторів, а також рукавички і біокостюми. В області продовжують оснащувати медзаклади для прийому пацієнтів з COVID-19.
Інструктують і сімейних лікарів. Адже пацієнти з легкою формою хвороби лікуватимуться вдома. Головне ж мити руки, не виходити зайвий раз на вулицю та зберігати спокій, кажуть лікарі.
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