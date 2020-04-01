В Нью-Йорк везуть вантажівки з холодильними камерами [ Редактировать ]
За позитивним сценарієм, лише у США від коронавірусу помруть до 240 тисяч людей. Про це заявили у Білому домі. Нині Сполучені Штати перші за кількістю інфікованих майже 189 тисяч.
Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк - там практично половина від кількості інфікованих в країні. Губернатор штату заявив, що вірус недооцінили. Він сильніший та небезпечніший.
Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій спорядило до Нью-Йорка 250 карет швидкої допомоги та понад 500 медиків. Також туди доправлять вантажівки з холодильними камерами, які слугуватимуть тимчасовими моргами.
Загалом у штаті Нью-Йорк, коронавірус вже забрав життя понад тисячі людей.
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