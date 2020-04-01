Арену Євробачення переобладнають на шпиталь [ Редактировать ]
Лікарня - замість Євробачення. Концертну залу в Роттердамі, де мав відбуватися конкурс, перетворять на мобільний шпиталь.
Спершу на арені розмістять дев'ять десятків ліжок, за потреби - зала зможе вмістити майже сім сотень пацієнтів. Так хочуть розвантажити переповнені лікарні в місті.
Приймати хворих шпиталь почне з середини квітня. А для шанувальників Євробачення організатори пообіцяли оприлюднювати "домашні концерти" артистів на офіційному youtube-каналі.
Викладатимуть виступи і попередніх, і нових учасників конкурсу, а ще влаштують онлайн-голосування.
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