Новости дня: главные события за последний день марта [ Редактировать ]
Новости / Фото: Pixabay
Во вторник, 31 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Дело Шеремета: сроки расследования продлили до июня.
- США продлили санкции против России за кибератаки.
- Депутат рассказала о нетипичных симптомах коронавируса.
- В МОЗ решили поделить больных коронавирусом.
- Эвакуированные украинцы сбежали из обсервации.
- В Испании резко возросло число смертей от коронавируса.
- В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли.
- Повышение зарплат медикам и индексация пенсий: названы сроки.
- Ермак назвал условия саммита "нормандской четверки".
- В Киеве "упадут" цены на продукты.
- Украинцам с коронавирусом разрешили выходить из дома.
- В Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина.
- В Украине приняли протокол похорон жертв коронавируса.
- Количество зараженных коронавирусом возросло.
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