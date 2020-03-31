В Киеве начали "падать" цены на продукты. Об этом заявил глава Киевского управления Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

"Цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились", - написал Хмельницкий.

"Однако Киевское территориального отделения продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети.

Ранее мы писали о том, что цены на крупы будут снижены.