Украинцам с коронавирусом разрешили выходить из дома [ Редактировать ]
Украинцам с коронавирусом разрешили выходить из дома. Однако посещать можно только аптеки и магазины, в неотложных случаях. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
В частности, правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей.
Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра.
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило 800 тысяч, из них почти 39 тысяч - умерли, а более 170 тысяч - выздоровели
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