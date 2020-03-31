Количество зараженных коронавирусом возросло [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 31 марта, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Как отмечается, всего в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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