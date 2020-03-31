Во вторник, 31 марта, во время брифинга руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал условия проведения саммита лидеров "нормандской четверки".

По его словам, главным условием проведения саммита является выполнение всего того, о чем "нормандская четверка" договорилась в Париже.

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям. В первую очередь, это минские договоренности", - заявил Ермак.

Ранее мы писали, что ЕС обещают поддержать Украину в борьбе с коронавирусом.