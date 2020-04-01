В городе Южный в Одесской области заразился коронавирусом один из депутатов местного горсовета. Об этом накануне сообщила "Думская" со ссылкой на источник в мэрри.

Утверждается, что коронавирус был лабораторно подтвержден 31 марта.

"Мужчина 1974 года рождения вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Обратился к семейному врачу, а потом был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек", - говорится в сообщении.

Коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.