Король Тайланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х решил провести самоизоляцию во время карантина в Германии.

Об этом сообщает Daily Mirror.

По их словам, монарх выкупил в немецком четырехзвездочном отеле все номера.

Отмечается, что король находится в отеле с двенадцатью любовницами.

Известно, что Раме Х разрешен въезд на территорию Германии. Тем временем в Таиланде против монарха граждане устроили протест и обвиняют его в самовольном оставлении страны во время эпидемии коронавируса.

Однако тайские законы предусматривают наказание до 15 лет за протесты против короля.

Тем временем за нарушение карантина в Сингапуре человека лишили паспорта. Такое решение было принято в связи с отказом мужчины оставаться в стране во время коронавируса.