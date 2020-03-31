Карантин по-королевски: тайский монарх поехал с любовницами в Германию [ Редактировать ]
Король Тайланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х решил провести самоизоляцию во время карантина в Германии.
Об этом сообщает Daily Mirror.
По их словам, монарх выкупил в немецком четырехзвездочном отеле все номера.
Отмечается, что король находится в отеле с двенадцатью любовницами.
Известно, что Раме Х разрешен въезд на территорию Германии. Тем временем в Таиланде против монарха граждане устроили протест и обвиняют его в самовольном оставлении страны во время эпидемии коронавируса.
Однако тайские законы предусматривают наказание до 15 лет за протесты против короля.
Тем временем за нарушение карантина в Сингапуре человека лишили паспорта. Такое решение было принято в связи с отказом мужчины оставаться в стране во время коронавируса.
по теме
Apple разработали тест на определение коронавируса
По данным анализа врач принимает решение о госпитализации пациента
Теннисные корты США станут госпиталем для больных коронавирусом
На местах для турниров сделают 350 мест для инфицированных
Козы против карантина: в Уэльсе стадо животных заполонило улицы
На уборку коз из города отправили полицию
Стало известно, где будут размещать эвакуированных украинцев
Обсервацией граждан будет заниматься Министерство инфраструктуры
Эвакуированные украинцы сбежали из обсервации - Нацполиция
Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали