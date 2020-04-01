Село Тинне центр епідемії коронавірусу на Рівненщині. Нині тут суворий карантин. Як живуть місцеві? Бачили наші журналісти.

Безлюдні вулиці, поля ніхто не обробляє. Ось такий вигляд, з висоти пташиного лету, має нині село Тинне - одне з найбільших на Рівненщині. Тут мешкає близько п'яти тисяч людей. Всіх їх відправили на карантин. COVID-19 виявили вже у десяти місцевих. Троє померли. Усі літні жінки. Останній "жертві" вірусу - 58 років.

Олег Вівсяник, виконувач обов'язків керівника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

Пацієнтка за медичною допомогою не зверталася, займалась самолікуванням, не перебувала на самоізоляції. Дозволяла собі відвідувати родичів та сусідів. пацієнтка хворіла низкою хронічних важких захворювань, що і можливо послужило причинно-наслідковим зв'язком - настанням смерті.

Поки що суворий карантин стримує хворобу.

Віктор Савчин, голова Немовицької ОТГ:

Ця ніч пройшла спокійно. Здорові сказати не можна. Але головне, що всі живі. Через те, що три попередні ночі були з летальними випадками. По словах лікаря амбулаторії, яка знаходиться на території села, дзвінки були. В телефонному режимі дають призначення людям. Ніби не має на сьогоднішній момент таких підозр на коронавірус.

Село оточене блокпостами. На в'їздах цілодобово чергують поліцейські та рятувальники. Усі машини дезінфікують.

"Це спеціальні таблетки-капсули, які предназначені для обробки транспорту, який проїжджає. - Ви розбавляєте три таблетки? - Три капсули на півтора літра розбавили і цю суміш - вона вже розбавлена - на бачок. - А скільки на один автомобіль іде дезрозчину - Десь 5 літер".

Із Тинного виїжджати заборонено. Продукти і ліки підвозять лише до блокпостів. Тут їх перевантажують у машини, які курсують тільки закритим селом.

"Це ви далі. - Сюди підвезли, а далі перегружаєте і куда? Далі на склад".

Олександр Кохан, голова Сарненської райдержадміністрації:

Постачання продуктів, постачання медикаментів, захисних масок. всі ті речі, які необхідні для повноцінного життєзабезпечення населення, вони постачаються в достатній мірі і в повному об'ємі.

Хворих з Тинного та сусідніх сіл звозять у Сарненську районну лікарню. Нині тут лікуються восьмеро людей, у яких підтвердили COVID-19. Медзаклад зачинено на карантин. Усіх хворих, окрім тяжких, виписали.

Олег Вівсяник, виконувач обов'язків начальника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

Медичні працівники забезпечені усіма необхідними засобами захисту Працюють лікарі в посиленому режимі на даний час при повному розгортанні Сарненської центральної районної лікарні можна прийняти 130 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Загалом на Рівненщині 13 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Ще два десятки підозр перевіряють в лабораторіях. В області організували двадцять мобільних бригад медиків, які виїжджають до людей із підозрою на інфікування.