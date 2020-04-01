"Домашні концерти" Євробачення покажуть на Youtube [ Редактировать ]
Лікарня замість Євробачення. Концертну залу в Роттердамі, де мав відбуватися конкурс, перетворять на мобільний шпиталь.
Спершу на арені розмістять дев'ять десятків ліжок, за потреби - зала зможе вмістити майже сім сотень пацієнтів. Так хочуть розвантажити переповнені лікарні в місті. Приймати хворих шпиталь почне з середини квітня.
А для шанувальників Євробачення організатори пообіцяли оприлюднювати "домашні концерти" артистів на офіційному youtube-каналі.
Викладатимуть виступи і попередніх, і нових учасників конкурсу, а ще влаштують онлайн-голосування.
по теме
Арену Євробачення переобладнають на шпиталь
Спершу на арені розмістять дев'ять десятків ліжок, за потреби - зала зможе вмістити майже сім сотень пацієнтів. Так хочуть розвантажити переповнені лікарні в місті
"Евровидению" нашли замену
Организаторы "Евровидения-2020" анонсировали онлайн-концерт вместо проведения конкурса.
Арену "Евровидения" превратят во временный госпиталь
В Роттердаме переоборудуют арену Ahoy под временный госпиталь
Фронтмен U2 присвятив пісню боротьбі з коронавірусом
Такою композицією хотіли підтримати тих, хто перебуває на карантині. Та нагадати: навіть в ізоляції ніхто не самотній - завдяки інтернету. В ролику використано також кадри відео, як люди співають на балконах та даху
Евровидение на карантине: организаторы придумали новое шоу
Альтернативный концерт не будет иметь соревновательных элементов