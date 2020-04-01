Когда в Украине ждут пик эпидемии коронавируса: в МВД назвали даты [ Редактировать ]
Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен припасть на период между 15 и 25 апреля.
Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля.
Также он отметил, что существует возможность продления карантина до 15 мая и призвал украинцев придерживаться карантинных правил.
Главная, а по сути, единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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