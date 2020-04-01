В среду, 1 апреля, стало известно, что во Львове городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении ограничительных мер на время карантина. Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, со 2 апреля вводится обязательный масочный режим во всех магазина, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

"Относительно работы супермаркетов и продуктовых магазинов. С завтрашнего дня обязательно заходить только в масках. Категорически запрещаем родителям с детьми гулять на детских площадках, потому что это зона риска. На спортивных площадках разрешено заниматься только, если там находится один человек. На пятницу-субботу будет усилена работа "муниципальной стражи" и полиции по патрулированию парков, скверов", - сообщил Садовой.

Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил карантин в Украине.