"Возвращение украинцев домой без обсервации - невозможно" - Зеленский [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства рассказал о том, что в Киев прибыл очередной груз из Китая и о том, как власти борются с пандемией коронавируса.
"Это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 000 экспресс-тестов, а также 40 000 пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 000 ПЦР-тестов.
Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.
Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения.
Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую важную поддержку", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, сейчас власти работают над обеспечением местами для прохождения обязательной 14-дневной обсервации, без которой возвращение украинцев домой будет невозможным.
Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил карантин в Украине.
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