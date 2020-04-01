В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства рассказал о том, что в Киев прибыл очередной груз из Китая и о том, как власти борются с пандемией коронавируса.

"Это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 000 экспресс-тестов, а также 40 000 пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в ​​Украину уже прибыли 100 000 ПЦР-тестов.

Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.

Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения.

Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую ​​важную поддержку", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, сейчас власти работают над обеспечением местами для прохождения обязательной 14-дневной обсервации, без которой возвращение украинцев домой будет невозможным.

Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил карантин в Украине.