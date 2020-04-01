Співзасновник банку "Аваль" Федір Шпиг загинув у ДТП [ Редактировать ]
Співзасновник банку "Аваль" та колишній народний депутат Федір Шпиг загинув у ДТП. Трагедія сталася напередодні на трасі "Київ - Чоп" неподалік села Романівка.
За інформацією правоохоронців, чоловік не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет. Автівка бізнесмена перекинулася і загорілася. Він та пасажирка загинули на місці, ще одну людину доправили у реанімацію. Причини та обставини аварії з'ясовує поліція.
Нагадаємо, у 1992 році Федір Шпиг разом з партнером заснував банк "Аваль", а згодом продав його австрійській групі Raiffeisen за один мільярд доларів. Він був членом ради НБУ, народним депутатом трьох скликань та меценатом.
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