Польська поліція запустила "детектори натовпу" для контролю кількості людей на вулицях [ Редактировать ]
У Польщі поліція контролює кількість людей на вулицях за допомогою так званих "детекторів натовпу". Камери спостереження транслюють зображення на монітори, а спеціальна програма рахує, скільки перехожих перебувають поруч.
Так правоохоронці вже визначили місця, де люди найчастіше збираються у групи. Зокрема - це пляж на узбережжі Балтійського моря, його нині закрили. Найчастіше порушниками карантину стають літні люди та діти. Поліція роз'яснює містянам необхідність карантинних заходів.
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