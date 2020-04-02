У Польщі поліція контролює кількість людей на вулицях за допомогою так званих "детекторів натовпу". Камери спостереження транслюють зображення на монітори, а спеціальна програма рахує, скільки перехожих перебувають поруч.

Так правоохоронці вже визначили місця, де люди найчастіше збираються у групи. Зокрема - це пляж на узбережжі Балтійського моря, його нині закрили. Найчастіше порушниками карантину стають літні люди та діти. Поліція роз'яснює містянам необхідність карантинних заходів.