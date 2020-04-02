У Кам'янці ввели в'їзд до міста за перепустками [ Редактировать ]
У Кам'янці на Черкащині посилили умови ізоляції. Відучора там повністю обмежили виїзд транспорту через блокпости пропускають лише спецтехніку чи автомобілі з тимчасовими перепустками. У самому місті запроваджено комендантську годину, а порядок на вулицях контролюють патрулі національної гвардії. Про життя міста в умовах ізоляції розкаже Станіслав Кухарчук.
Головний лікар Кам'янської районної лікарні ознайомлює водія спецбригади з його маршрутом. Уже кілька днів медики здійснюють подворовий об'їзд людей, які контактували з інфікованими пацієнтами, таких майже пів сотні. Завдання групи - зібрати аналізи для проведення ПЛР тестування. Головний лікар запевняє, всім необхідним для цього медики забезпечені.
Костянтин Тамко, головний лікар Кам'янської центральної районної лікарні:
З кадрами проблема - найти, найти… ніхто не хоче. Знімаємо медсестер з хірургічного профілю, там з терапевтичного профілю, два-три дні. Ой дві три години обучаємо, як це робити і в бой.
Загалом у Кам'янці 28 інфікованих, з них щонайменше п'ятеро медпрацівників. У лікарні кажуть, тестувати людей почали лише з 29 березня, саме тоді місто отримало перші тести з області.
Володимир Тірон, голова Кам'янської ОТГ:
Взяти мазки у 43 осіб і підтвердилось - нуль. Ми продовжуємо цю роботу. На сьогодні здані мазки ще 50 осіб.
Тим не менше, в місті запроваджені суворі карантинні заходи. Всі виїзди з Кам'янки перекриті блокпостами. Їх можна перетнути лише на спецтранспорті або за одноразовою перепусткою.
Перепустку на проїзд можна отримати у міській раді після медичного огляду і скринінгу температури. Пану Миколі не пощастило, він житель сусідньої Михайлівки і приїхав у місто за пенсією. На автомобілі чоловіка не пропустили і відправили до банкомату пішки.
"Конєшно проблєма, я сам з села - у нас нема ні банків, ні аптек. У нас оце тут, а бачите як", - говорить Микола, житель села Михайлівка.
В самому місті відтепер діє комендантська година, а вулиці патрулює Нацгвардія. Навіть у центрі Кам'янки людей стало в рази менше.
Посилені карантинні заходи у місті діятимуть до шостого квітня, якщо нових випадків зараження до того часу у Кам'янці не виявлять.
по теме
На Черкащині ввели комендантську годину
Місто Кам'янка на Черкащині через стрімке поширення коронавірусу перейшло на більш жорсткі умови ізоляції
Пів сотні хворих та блокпости на дорогах: Кам'янку відправили на самоізоляцію
У Кам'янці на Черкащині зафіксовано 28 випадків захворювання на COVID-19 - це найбільший показник по області. На всіх виїздах - блокпости. Рух дозволений лише вдень, в усіх без винятків - міряють температуру. Водії такі заходи безпеки підтримують
Піна, вода та антисептик: у Черкасах автомийки безкоштовно дезінфікують машини швидкої допомоги
Кожної зміни обробку проходять по 5-6 автомобілів екстреної допомоги - медики кажуть: для них важлива не мийка карет, а відчуття того, що про їх роботу пам'ятають
Захисти себе сам: як в домашніх умовах приготувати антисептик
В Україні ажіотаж через відсутність антисептиків, захисних масок та рукавичок. В аптеках їх майже немає, а те що є - коштує чималі гроші. Аби хоч якось уберегтися від коронавірусу, людям доводиться самотужки вигадувати способи захисту
Президент Филиппин приказал расстреливать нарушителей карантина
Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал полицию расстреливать нарушителей карантина