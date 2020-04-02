На сегодняшний день в больницах находятся почти 400 пациентов с СOVID-19. По состоянию на 2 апреля коронавирус в Украине выявили у 57 детей. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что коронавирус подтвердили у 57 детей и 747 взрослых. В больницах находятся 398 пациентов, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.

"Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%", - говорится в сообщении.

По официальным данным, всего зафиксировано 20 летальных случаев. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство из них - люди в возрасте от 50 лет.

С начала вспышки коронавируса выздоровели 13 человек - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

В частности, за последние сутки в Киеве коронавирус подтвержден еще у 29 людей. Таким образом, уже 161 человек в столице имеет такой диагноз. А в следствие осложнений, вызванных вирусом COVID-19, в Киеве умер 70-летний мужчина.