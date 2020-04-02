С воскресенья, 5 апреля, в Киеве начнут процесс отключения отопления в жилых домах. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 556.

По данным "Украинского гидрометцентра", уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон. А на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня, заявили в пресс-службе КГГА.

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"Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, что с 25 марта КП "Киевтеплоэнерго" начало процесс отключения теплоснабжения в школах и садах. Отключение объектов от тепла осуществляется по заявкам учреждений. Решение столичной власти об отключении отопления в детских учебно-воспитательных заведениях обусловлено временным прекращением учебного процесса в Киеве в связи с внедрением усиленных карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что, несмотря на карантин, столицу сковали пробки. Также мы писали о том, что в Киеве начинают штрафовать за шашлыки во время карантина.