В Киеве на Виноградаре появился автомат с медицинскими масками. Соответствующую информацию с фото в сети разместили жители столицы, пишет Politeka.

Отмечается, что автомат появился в супермаркете "Фуршет" на улице Мостицкой. В нем можно приобрести разные наборы масок. При этом, они все одноразовые с тремя слоями.

Стоимость варьируется от 20 до 60 грн, в зависимости от количества масок в наборе: одна маска - 20 гривен, две - 40 гривен и три - 60 гривен.

В сети украинцы начали возмущаться таким ценам на одноразовые маски.

Ранее сообщалось, что, несмотря на карантин, столицу сковали пробки.

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