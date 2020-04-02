Карантинні блокпости запрацювали на всіх в'їздах в Івано-Франківськ - тут посилили карантин. Як сприйняли нововведення прикарпатці і чи зможуть такі заходи справді зупинити інфекцію?

На годиннику дев'ята ранку, а на в'їзді в Івано-Франківськ - кілометрові затори. Тисячі прикарпатців намагаються потрапити в місто. Від сьогодні це можна зробити - лише перетнувши карантинний блокпост.

На блокпості: поліцейський, кілька нацгвардійців та медик. Спершу зупиняють всі машини, які прямують в Івано-Франківськ, міряють температуру усім водіям і пасажирам. Та процес відбувається доволі повільно, затори щохвилини зростають. Тож патрульні вдаються до вибіркових перевірок - зупиняють лише автівки з інших областей.

А чому ви не запитуєте куди вони їдуть? - Получаються дуже великі затори. Тому ми зупиняємо тільки із іншою реєстрацію, не з Івано-Франківська. Всі інші питання можете отримати в пресслужбі.

Медик Наталя ледь встигає за потоком машин. Серед особистих засобів захисту в неї - одноразова маска та рукавички.

Наталя, медпрацівник на блокпосту:

Поки що на даний час ми ще нікого не зафіксували з високою температурою. А якщо би зафіксували то викликаємо "швидку". "Швидка" вже розбирається тоді і везе. - А чому у вас маска така простенька? Не боїтеся заразитися? - Боїмося (сміється).

Ще один блокпост - вже на іншому в'їзді в місто. Пропускний режим тут пропрацював всього кілька хвилин. Не витримав безконтактний термометр. Тепер чекають поки привезуть інший.

Чому ви почали працювати, а зараз не працюєте. - Робочі моменти. - Які робочі момент? - Це не на камеру. Робочі моменти.

Попри те, що в заторах доводиться стояти по півгодини - більшість водіїв до нововведень ставляться з розумінням.

Не звично трохи, це нормально. Так має бути.

Хоча є й такі, хто не бачить в них сенсу.

Антон Мицкан, житель Івано-Франківська:

Вулиця Незалежності, Тисменецька зараз стоять. Якщо це буде так цілий день - я не уявляю як це буде працювати. Стоїть нещасний той один медик, медсестра - вона реально там загнеться за цілий день.

За перший день роботи блокпостів виявили 20 людей з підвищеною температурою - вони підписали згоду на самоізоляцію. Крім того, більше двох десятків прикарпатців у місто не впустили - патрульні запевняють, ті їхали без вагомої причини. Загалом, по Івано-Франківську встановили п'ять блокпостів. Працюватимуть вони щодня - від 7 до 20 години.