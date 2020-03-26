В среду, 25 марта, в с. Казацкое Конотопского района Сумской области случился пожар. Загорелся жилой дом. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Сумской области.

"Дым, выходивший из окон дома, увидели соседи. Люди бросились на помощь и в доме обнаружили тела двух погибших людей. После этого они сообщили о пожаре сельских пожарных", - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативной группой установлены личности погибших - сын хозяйки дома 1953 г.р. и его знакомый также 1953 г.р.

Возгорание ликвидировали. В следствии пожара были повреждены стены и перекрытие на площади до 10 кв. м, диван и вещи домашнего обихода.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул пожар в крупном ТРЦ. Также в Волынской области при пожаре погибли дети.