В Сумской области при пожаре погибли люди [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в с. Казацкое Конотопского района Сумской области случился пожар. Загорелся жилой дом. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Сумской области.
"Дым, выходивший из окон дома, увидели соседи. Люди бросились на помощь и в доме обнаружили тела двух погибших людей. После этого они сообщили о пожаре сельских пожарных", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативной группой установлены личности погибших - сын хозяйки дома 1953 г.р. и его знакомый также 1953 г.р.
Возгорание ликвидировали. В следствии пожара были повреждены стены и перекрытие на площади до 10 кв. м, диван и вещи домашнего обихода.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул пожар в крупном ТРЦ. Также в Волынской области при пожаре погибли дети.
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