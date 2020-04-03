Набросился на журналистов и бросил камеру в Днепр: в Киеве разыскивают нападавшего [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, неизвестный мужчина совершил нападение на съемочную группу "Эспрессо", которая делала сюжет о соблюдении карантина в столичном Гидропарке. Об этом сообщил Сергей Новицкий на своей странице в Facebook.
После того, как прямое включение завершилось, "животное" подбежало к оператору, выхватило камеру и швырнуло в Днепр. В это время, журналистка Дина Зеленская снимала это все на смартфон, и когда мужчина увидел, что его снимают - подбежал и к девушке, завалил ее на землю, схватил за волосы, отобрал смартфон и тоже выбросил его в Днепр.
Дина успела передать фотографию, группа вызвала полицию, но в момент его прибытия "животное" смогло уйти.
Ранее мы писали о том, что на депутата "Слуги народа" напали возле дома.
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