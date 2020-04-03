Питание военных: в силу вступил новый закон [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, вступил в силу закон о внесении изменения в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".
Документ вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Законом предусматривается разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Минобороны и МВД срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.
Ране мы писали о том, что Зеленский подписал закон о заседании Рады в режиме видеоконференции.
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