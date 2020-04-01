Заседания Рады в режиме видеоконференции: Зеленский подписал закон [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон "О комитетах Верховной Рады Украины" о проведении заседаний комитетов в режиме видеоконференции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Документ предусматривает особенности организации работы органов Верховной Рады Украины в условиях установления карантина на территории Украины.
Напомним, Минздрав опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом.
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