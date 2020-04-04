Коронавирус в Украине за один день выявили у 129 пациентов [ Редактировать ]
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 1225. По сравнению с утром субботы их количество увеличилось на 129, сообщает Министерство здравоохранения.
Зафиксированы 32 летальных случая (на четыре больше, чем утром), 25 человек выздоровели (на два больше, чем утром).
Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Китае в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно, пишет издание "Левый берег".
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
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