Ради защиты Порошенко власть идет на незаконное и преступное преследование оппозиции [ Редактировать ]
В пятницу, 4 апреля, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь", член Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Илья Кива прибыл в Офис генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы из первых рук получить информацию о том, когда будут подписаны подозрения Петру Порошенко и Сергею Стерненко.
Для того чтобы не давать ответ на этот принципиальный вопрос, в Офисе генерального прокурора попытались "сменить тему" – организовать незаконное вручение подозрения Илье Киве, основанием для которого является провокация ряженого ветерана АТО Маймана, организовавшего драку с Кивой.
Вручение подозрения Илье Киве противозаконно и бессмысленно, поскольку сам народный депутат уже получил повестку на 6 апреля, а сегодняшнее ее вручение, проходившее без присутствия адвоката, стало для Офиса генерального прокурора формальным поводом для того, чтобы уйти от ответа на вопрос, когда будут подписаны подозрения Порошенко и Стерненко.
Произошедшее является очередным доказательством того факта, что украинская власть для совместного антинародного голосования за закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения заключила союз с политической силой Петра Порошенко "Европейская солидарность" и будет защищать его от уголовного преследования всеми средствами, в том числе и оказывая прямое давление на представителей принципиальных политических сил, которые продолжают добиваться привлечения преступников к ответу.
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