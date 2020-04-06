Жительница Италии стала старейшей заболевшей коронавирусом в мире.

Об этом сообщает Daily Mail.

По их словам, коронавирусную инфекцию заподозрил сын женщины, когда у матери появилась температура и задышка и заболевать стала большая часть дома, в котором они живут.

Отмечается, что в доме престарелых, где находилась Ада Зануссо от коронавируса умерли 20 человек.

Фото: Daily Mail

Ранее мы сообщали, что в Иране коронавирус победила 103-летняя женщина. На тот момент она стала стпрейшей выздоровевшей.