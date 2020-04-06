По факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, по состоянию на 10 часов утра 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

Ранее сообщалось, что под Одессой вспыхнул национальный природный парк.