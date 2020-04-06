Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла дело [ Редактировать ]
По факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По факту пожара открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Вместе с тем, по состоянию на 10 часов утра 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.
Ранее сообщалось, что под Одессой вспыхнул национальный природный парк.
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