В городе Караоле, что в Киргизстане закрыли выход из подъезда жильца с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает kaktus.media.

По информации, в закрытой двери была прорезана щель, через которую всем жильцам доставляют воду и продукты питания.

Отмечается, что один из жильцов дома вернулся из Индии с подозрением на коронавирус.

"Во всех подъездах были проведены сварочные работы по установке дверных ушек. Но двери наглухо не закрывались и остаются открытыми. Такие меры были предприняты, так как гражданин, который находился на обсервации, не говорит, с кем контактировал в последнее время", - отмечается в заявлении.

Кроме того, во дворе круглосуточно дежурят сотрудники правоохранительных органов во избежание беспорядков.

Тем временем в мире растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Их число уже перевалило за миллион.