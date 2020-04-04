Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло отметки 1 120 752 инфицированных.

Об этом сообщает центр Джона Хопкинса.

По статистике, число жертв коронавируса равняется 58 901 человек.

Кроме того, в США лабораторно подтверждено уже почти 277 тысяч случаев заболевания.

Известно, что Италия и Испания сообщают о 120 тысяч заболевших, в Германии – более 91 тысячи случаев.

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали уже почти 1100 случаев инфицирования коронавиросной инфекцией. При этом в стране 28 случаев закончились летальным исходом.