В мире количество больных коронавирусом перевалило за миллион [ Редактировать ]
Фото: инфекция/ Bsmpgrodno
Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло отметки 1 120 752 инфицированных.
Об этом сообщает центр Джона Хопкинса.
По статистике, число жертв коронавируса равняется 58 901 человек.
Кроме того, в США лабораторно подтверждено уже почти 277 тысяч случаев заболевания.
Известно, что Италия и Испания сообщают о 120 тысяч заболевших, в Германии – более 91 тысячи случаев.
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали уже почти 1100 случаев инфицирования коронавиросной инфекцией. При этом в стране 28 случаев закончились летальным исходом.
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