В Киеве мужчина питался вплавь попасть в закрытый для посещений на время карантина Гидропарк. Видео инцидента опубликовало издание "Цензор.НЕТ".

Мужчина заявил журналистам, что таким образом он решил выразить свой протест против нарушения его конституционных прав.

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"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - сказал он, раздевшись перед тем, как залезть в воду.

В итоге мужчина преодолел вплавь один из днепровских проливов и вышел на песчаный берег Гидропарка, где его уже ожидало около десяти полицейских. Правонарушителя задержали и увезли в полицейский участок.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантинные меры.