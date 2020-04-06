В Киеве мужчина попытался вплавь добраться до закрытого на карантин Гидропарка (видео) [ Редактировать ]
В Киеве мужчина питался вплавь попасть в закрытый для посещений на время карантина Гидропарк. Видео инцидента опубликовало издание "Цензор.НЕТ".
Мужчина заявил журналистам, что таким образом он решил выразить свой протест против нарушения его конституционных прав.
"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - сказал он, раздевшись перед тем, как залезть в воду.
В итоге мужчина преодолел вплавь один из днепровских проливов и вышел на песчаный берег Гидропарка, где его уже ожидало около десяти полицейских. Правонарушителя задержали и увезли в полицейский участок.
Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантинные меры.
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