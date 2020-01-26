Стрельба на Гидропарке: появились новые детали [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба. Позже появилась более подробная информация о происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По предварительной информации, между двумя посетителями заведения и неизвестными возник конфликт, в результате которого один из незнакомцев достал оружие и начал стрелять, после чего скрылся в неизвестном направлении. После этого двух пострадавших с травмами госпитализировали.
По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению подозреваемых лиц.
Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.
Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.
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