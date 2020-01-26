В воскресенье, 26 января, в Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба. Позже появилась более подробная информация о происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, между двумя посетителями заведения и неизвестными возник конфликт, в результате которого один из незнакомцев достал оружие и начал стрелять, после чего скрылся в неизвестном направлении. После этого двух пострадавших с травмами госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению подозреваемых лиц.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.