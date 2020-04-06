Знаменитый итальянский дизайнер обуви умер от COVID-19 [ Редактировать ]
Известный итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер в городе Чезена на севере Италии. Причиной смерти дизайнера стали осложнения, вызванные COVID-19, сообщает zn.ua.
Ему было 84 года.
"В конце марта, за несколько дней до смерти, Росси госпитализировали после того, как тест на коронавирус дал положительный результат. В реанимации состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в сообщении.
Серджио Росси в 1968 году основал одноименную компанию и марку Sergio Rossi, которая производила не только женскую обувь, но и сумки вместе с аксессуарами. В Италии дизайнера называли королем обуви с утонченным стилем и вкусом. Росси также работал с такими модными домами, как Dolce & Gabbana, Azzedine Alaïa и Versace. А на фоне вспышки пандемии, компания дизайнера жертвовала деньги для борьбы с коронавирусом.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 6 апреля, Италия находится на третьем месте после США и Испании по количеству инфицированных коронавирусом. Количество зараженных в ней достигло 128 948, 15 887 человек умерли, 21 815 человек выздоровели.
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