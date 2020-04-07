Умерла мать испанского футболиста и футбольного тренера Пепа Гвардиолы. Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Долорес Сала Каррио было 82 года, она скончалась из-за коронавируса в пригороде Барселоны.

"Клуб выражает искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и их друзьям", - гласит заявление на сайте "горожан".

Гвардиола пожертвовал один миллион евро каталонской больнице для борьбы с COVID-19.

Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.