Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса [ Редактировать ]
Умерла мать испанского футболиста и футбольного тренера Пепа Гвардиолы. Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
Долорес Сала Каррио было 82 года, она скончалась из-за коронавируса в пригороде Барселоны.
"Клуб выражает искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и их друзьям", - гласит заявление на сайте "горожан".
Гвардиола пожертвовал один миллион евро каталонской больнице для борьбы с COVID-19.
Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.
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