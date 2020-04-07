Как правильно ходить в магазин: в МОЗ дали советы [ Редактировать ]
Минздрав рекомендует украинцам разбить процесс совершения закупок во время карантина на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение. О том, как правильно ходить в магазин, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.
Подготовка:
• Избегать часа пик
• Надевать маску
• Носить с собой средство для дезинфекции
• Ходить в магазин без детей
Поход:
• Держать дистанцию 1,5 - 2 метра
• Не опустошать магазинные полки
• Оплачивать покупки при помощи Apple или Google Pay
Возвращение:
• Мыть руки после возвращения домой
• Не мыть продукты мылом
• Утилизировать пакеты
• Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты
Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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