Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для окончания карантина жители страны должны соблюдать все ограничения.

По его словам, соблюдение простых противоэпидемических правил значительно затормозит процесс распространения вируса, что поможет быстрее вернуться к нормальному рабочему графику в стране.

"Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны", - заявил Ляшко.

В противном случае Украину может ожидать сценарий стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

"Если мы не будем соблюдать карантинные меры, есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения", - отметил Ляшко.