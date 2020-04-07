Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Об этом пишет агентство "Анадолу".

Запрет действует до 31 августа 2020 года.

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Производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

"Декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Турции успешно закончились испытания антикоронавирусной вакцины.

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