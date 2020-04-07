Турция ввела запрет на экспорт лимонов [ Редактировать ]
Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Об этом пишет агентство "Анадолу".
Запрет действует до 31 августа 2020 года.
Производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.
"Декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Турции успешно закончились испытания антикоронавирусной вакцины.
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