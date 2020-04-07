Спортивная благотворительность: футболист помог родному городу продуктами [ Редактировать ]
Игрок сборной Бразилии и английского футбольного клуба "Эвертон" Ришарлисон решил оказать малообеспеченным семьям поддержку в виде продуктовых наборов.
Об этом пишет Globo Esporte
По их словам, семьи в родном городе футболиста Нова-Венесиа получили 500 продуктовых наборов, которые состояли из риса, бобов и средств для гигиены.
Отмечается, что поиском и передачей помощи малообеспеченным семьям занималась мэрия города и родственники спортсмена.
Читайте также, на время пандемии коронавируса известные футболисты взяли на себя обязанности медработников.
по теме
Знаменитую перчатку Майкла Джексона пустили с молотка
Аксессуар продали более чем за 100 тыс долларов
Google устроит "слежку" за карантином в мире
Компания буде отслеживать передвижения населения в странах, где объявлен карантин
Новости дня: главные события за 30 марта
Podrobnosti.ua собрали подборку новостей
Защита от коронавируса: в США массово скупают бункеры
Стоимость защитных укреплений достигает 8 млн долларов
Германия не отметит годовщину окончания войны
Власти отменили церемонию из-за коронавируса