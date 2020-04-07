Игрок сборной Бразилии и английского футбольного клуба "Эвертон" Ришарлисон решил оказать малообеспеченным семьям поддержку в виде продуктовых наборов.

Об этом пишет Globo Esporte

По их словам, семьи в родном городе футболиста Нова-Венесиа получили 500 продуктовых наборов, которые состояли из риса, бобов и средств для гигиены.

Отмечается, что поиском и передачей помощи малообеспеченным семьям занималась мэрия города и родственники спортсмена.

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