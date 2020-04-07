В Румынии построят склад для европейского медоборудования [ Редактировать ]
Еврокомиссия приняла решение расположить склад с запасами медоборудования и его комплектующими на территории Румынии.
Об этом сообщает Romania Insider.
По их словам, правительство республики предложило руководству Еврокомиссии приобрести и оставить на хранение запас аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Мы создали общий стратегический запас медицинского оборудования ЕС. Это первый случай, когда нам удается сделать это через механизм защиты. Мы закупим эти материалы за деньги ЕС и отправим их в страны, которые в них больше всего нуждаются. Я горжусь и благодарна за то, что Румыния предложила стать первой европейской страной, которая приобрела и приняла от имени ЕС вентиляторы ", - отмечается в сообщеии.
Кроме того, в Румынию уже доставили аппараты ИВЛ для Италии и Испании.
А между тем канадские власти передадут Украине необходимое медборудование на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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