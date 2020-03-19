В четверг, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Стало известно, что основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

"Президент проинформировал премьер-министра Канады о мерах, которые предпринимает Украина для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания", - говорится в сообщении.

Также Трюдо пообещал Зеленскому содействовать в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Ранее мы писали о том, что в Украине обнаружил три новых случая заражения коронавирусом.