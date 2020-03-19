Канада готова предоставить Украине необходимое медоборудование - Трюдо [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Стало известно, что основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.
"Президент проинформировал премьер-министра Канады о мерах, которые предпринимает Украина для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания", - говорится в сообщении.
Также Трюдо пообещал Зеленскому содействовать в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.
Ранее мы писали о том, что в Украине обнаружил три новых случая заражения коронавирусом.
по теме
Тюремный срок и налоговые каникулы: Зеленский подписал закон по борьбе с коронавирусом
Владимир Зеленский подписал закон о мерах против распространения коронавируса
Пандемия коронавируса: Зеленский обратился к украинцам
Соответствующее видеообращение появилось в Telegram-канале президента
Встреча Зеленского с олигархами: о чем говорили
В понедельник, 16 марта, президент встретился с олигархами и бизнесом
Госбюджет-2020: в Минфине готовят изменения из-за коронавируса
Эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий
Во Львове зафиксировали еще одно подозрение на коронавирус
У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции