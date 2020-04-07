Погода в Украине: синоптики порадовали прогнозом [ Редактировать ]
В среду, 8 апреля, погода в Украине будет теплой и безветренной. В то же время ночью похолодает, местами возможен мороз до -3 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +20 градусов, везде обещают солнце. Теплую погоду прогнозируют на западе страны от +18 до +20 градусов.
Немного свежее будет в восточной части Украины и в Крыму - +12...+ 16 градусов тепла. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный. На Севере и Востоке может быть порывистым, порой до сильного.
Ночью похолодает - от +2 до -3 градусов мороза. Самая холодная ночь будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - от -1 до -3 градусов.
В Киеве 8 апреля погода будет солнечная и теплая, но с порывистым ветром. Днем - +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.
Ранее мы писали о том, что непогода в Украине обесточила более 150 населенных пунктов.
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