Toyota начнет печать защитных масок и щитков [ Редактировать ]
Японский автоконцерн Toyota будет создавать медицинские маски и защитные щитки для врачей.
Об этом сообщает Japantimes.
По их словам, на заводах Toyota производство защитных средств будет происходить на 3D принтерах.
"Toyota сделает все возможное, чтобы содействовать усилиям на передовой лечения и ограничить дальнейшее распространение COVID-19, что стало главнейшим приоритетом для общества", - отмечается в сообщении.
Кроме того, концерн будет также распределять термометры и другие средства защиты и будет перевозить людей от дома до медицинских учреждений.
Ранее мы сообщали, что автоконцерн Lamborgini начнет производство медицинских масок на мощностях своих заводов.
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