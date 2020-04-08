Коронавирус подтвердили у женщины, которая скончалась в селе Казацкое Конотопского района Сумской области. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook.

Официально. Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое Конотопского района госпожи Грищенко Е.М. от лаборатории Минздрава города Киева. Коронавирус у нее подтвердился.

Также информацию на сегодняшнем брифинге в ОГА подтвердил и и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"Мы получили результаты анализов из киевской лаборатории, подтверждено, что женщина умерла от коронавируса", - заявил Збаражский.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.