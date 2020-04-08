У женщины посмертно подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
Коронавирус подтвердили у женщины, которая скончалась в селе Казацкое Конотопского района Сумской области. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook.
Официально. Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое Конотопского района госпожи Грищенко Е.М. от лаборатории Минздрава города Киева. Коронавирус у нее подтвердился.
Также информацию на сегодняшнем брифинге в ОГА подтвердил и и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.
"Мы получили результаты анализов из киевской лаборатории, подтверждено, что женщина умерла от коронавируса", - заявил Збаражский.
Напомним, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.
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