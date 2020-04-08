Число безработных в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
В Украине растет количество безработных. Так, в сравнении с прошлым годом, их стало на 13% больше. Об этом сказал министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Liga.net.
По его словам, по состоянию на 7 апреля 2020 года число безработных достигло 364 тысячи.
Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%.
По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи:
- сохранить максимальное количество рабочих мест,
- поддержать тех, кто потерял работу,
- обеспечить восстановление экономики после коронавируса.
По итогам апреля-мая Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.
Он также сообщил, что министерство экономики спрогнозировало, что падение экономики из-за коронавируса в 2020 году достигнет 4,8%.
В частности, по словам министра, в пересмотренном бюджете будет сохранена поддержка аграриев, "что также будет давать эффект мультипликатора, и как сохранение рабочих мест, так и создание новых". Также, по его словам, продолжится финансирование производственных мощностей высокотехнологических отраслей экономики через государственный оборонный заказ.
В среднесрочных планах - изменение программы госзакупок с изменением принципа локальность, чтобы "украинские производители и иностранные предприятия, которые производят на территории Украины, получили больший доступ к государственному заказу".
Напомним, миру грозят массовые банкротства, безработица и голод.
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