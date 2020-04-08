Экономический кризис: как Украина вернется к нормальной жизни [ Редактировать ]
Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал о том, что выводить экономику Украины из кризиса Кабмин планирует через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта. Об этом пишет Liga.net.
Детальный план выхода из кризиса есть, он прорабатывается. Направлений сейчас несколько, потому что нынешний кризис уникален для мира. Это не финансовый кризис, с которым мы сталкивались в прошлом. Его спровоцировал совершенно неожиданный фактор, который подействовал на цепочки контактов мировой торговли.
Петрашко заявил, что правительство будет рассматривать как традиционные рецепты возобновления экономики, так и нетрадиционные.
Мы планируем в ближайшее время сконцентрироваться на поддержке украинских предприятий через те инструменты, которые уже есть - локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора, использования инструментов поддержки экспорта и сохранение ценовой стабильности в Украине.
Министр уверен, что украинский экспорт, прежде всего аграрный, станет не просто востребованным на мировых рынках, а критично важным. И этот фактор правительство намерено использовать для поддержки украинских граждан, малого и среднего бизнеса с помощью специальных программ кредитования.
Ключевое задание по преодолению кризиса также, по словам Петрашко, восстановление всех сервисов, которые перестали работать из-за коронавируса, и обеспечение работой тех людей, которые ее потеряли.
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